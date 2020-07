Óbito/Luís Filipe Costa

O velório do jornalista, radialista e realizador Luís Filipe Costa, que morreu na terça-feira, decorrerá a partir das 17:00 de hoje, na Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), em Lisboa, anunciou hoje aquele organismo.

"Por vontade de Luís Filipe Costa e da sua viúva, Isabel Medina, o corpo do autor será velado hoje, a partir das 17:00, na sala-galeria Carlos Paredes, no edifício 2 da SPA, em conformidade com as regras impostas pela Direção-Geral da Saúde para atos desta natureza", refere a SPA, num comunicado hoje divulgado.

O funeral está marcado para quarta-feira. Nesse dia, "o corpo de Luís Filipe Costa, sem cerimónia religiosa, sairá das instalações da SPA para o crematório do Alto de São João, às 15:00".