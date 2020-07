Actualidade

O filme "Longa noite", do realizador Eloy Enriso, foi o vencedor da segunda edição do Festival Internacional de Cinema e Literatura de Olhão (FICLO), que terminou na terça-feira, naquela cidade algarvia, anunciou hoje a organização.

De acordo com o júri, "Longa noite" destacou-se entre as obras a concurso, pela "profunda honestidade estética, um assumido posicionamento ético acerca da obscuridade do regime franquista, o facto de a fragilidade absoluta das personagens, das próprias imagens, se transformar, nele, em grito contra intemporais formas de domínio e injustiça sobre cada ser humano".

O filme do realizador galego abriu a edição de 2019 do festival DocLisboa, e toma como material de base textos literários e ensaios que abordam as marcas deixadas pela Guerra Civil (1936-1939), na sociedade espanhola, e a "longa noite" franquista.