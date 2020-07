Actualidade

O movimento Somos Coimbra (SC) disse hoje não entender e não tolerar o "contínuo esvaziamento do Hospital do Covões", em Coimbra, sem sequer ser debatida e definida a missão geral e específica desta unidade de saúde.

Numa nota enviada hoje à agência Lusa, o SC afirma saber que a administração do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), do qual faz parte o Hospital dos Covões, decidiu terminar, a partir de 01 de agosto, com a "possibilidade de pernoita nos procedimentos invasivos realizados pela cardiologia de intervenção" naquele estabelecimento, "reduzindo o leque de exames de hemodinâmica que aí seriam realizados".

O movimento "também soube que, de forma unânime, os cardiologistas da Unidade de Intervenção Cardiovascular (UNIC) do Serviço de Cardiologia do CHUC reiteraram que esta situação eleva intoleravelmente o risco de complicações, podendo colocar em risco a vida dos doentes".