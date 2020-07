Actualidade

O Jornal do Fundão (JF) lança na quinta-feira o livro "Amália: A raiz e a voz", no âmbito do programa das comemorações do centenário da fadista, promovido pelo município local, onde Amália Rodrigues possuía raízes familiares.

"No contexto do centenário de Amália, achámos interessante recuperar as suas ligações à Beira Baixa que se estendem até à quinta geração. Mas o mais importante é saber que as suas raízes influenciaram o fado, quando ela diz que levou para o fado de Lisboa as cantigas da Beira Baixa", explicou à agência Lusa Rui Pelejão, do JF.

As raízes de Amália Rodrigues, com fortes ligações familiares à Beira Baixa, foram o mote para o JF levar ao prelo o seu primeiro 'bookazine' (híbrido entre uma revista e um livro), em homenagem à fadista e figura universal da cultura.