Actualidade

Os cientistas Marcos Gomes e João Peça, do Centro de Neurociências e Biologia Celular de Coimbra, participaram num estudo internacional pioneiro sobre a cartografia do cérebro, publicado hoje na revista Nature, anunciou a Universidade de Coimbra (UC).

Os investigadores portugueses Marcos Gomes e João Peça, do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da UC, participaram num "estudo internacional pioneiro, publicado hoje na prestigiada revista Nature, que aprofunda o conhecimento sobre o tálamo - uma importante região do cérebro", afirma a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Liderado por investigadores do MIT (Massachusetts Institute of Technology), o estudo incidiu sobre o denominado "núcleo reticular do tálamo", uma zona que se pensa estar "envolvida na cognição, no processamento sensorial, na atenção e na regulação do sono".