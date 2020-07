Actualidade

A petrolífera estatal brasileira Petrobras produziu no primeiro semestre de 2020 uma média diária de 2,85 milhões de barris de petróleo e gás equivalente, 10,4% a mais do que o registado no mesmo período de 2019.

Segundo a empresa, os resultados são um efeito do desempenho no segundo trimestre do ano, quando a Petrobras produziu uma média diária de 2,80 milhões de barris de óleo e gás equivalente, 6,4% a mais do que no mesmo período do ano passado.

No entanto, na comparação com o primeiro trimestre do ano, a produção estatal brasileira caiu 3,7%, de acordo com o último relatório de desempenho operacional, divulgado pela Petrobras na noite de terça-feira.