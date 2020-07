Actualidade

Os deputados aprovaram hoje a proposta do Governo de revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, introduzindo-lhe várias mudanças, nomeadamente dando aos partidos o poder de solicitarem à Unidade Técnica de Apoio Orçamental análise sobre alterações ao Orçamento do Estado.

A Comissão parlamentar de Orçamento e Finanças (COF) votou hoje na especialidade a proposta do Governo de revisão da Lei de Enquadramento Orçamental e as várias propostas de alteração do PS, PSD e PCP com o texto final a contemplar várias mudanças face ao documento que o executivo remeteu ao parlamento.

Entre as alterações hoje aprovadas estão as do PSD que no essencial reformulam um dos artigos incluídos na proposta do Governo que mais críticas gerou quer entre os vários partidos da oposição, quer junto da própria Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) e que obrigava a uma análise prévia por esta entidade as iniciativas com impacto superior a 0,01% da despesa.