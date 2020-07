Covid-19

O secretário-geral da associação de operadores turísticos da Guiné-Bissau, Orlando Pinto, afirmou hoje que a classe precisa de apoios e isenções de alguns compromissos por parte do Governo para superar as dificuldades provocadas pela covid-19.

Orlando Pinto fez uma "radiografia negra" da situação de empresas e agentes do setor do turismo, sobretudo a partir do momento em que as autoridades da Guiné-Bissau decretaram estado de emergência sanitária para evitar o alastramento de contágio pelo novo coronavírus no país, em março.

Hotéis, restaurantes, casas de diversão, bares e agências turísticas tiveram de fechar as portas e alguns mantiveram-se abertos, mas sem clientes, assinalou Orlando Pinto, realçando que em todas as situações há custos a pagar.