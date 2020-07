Actualidade

A segunda fase de remoção dos resíduos perigosos depositados em São Pedro da Cova, Gondomar, avança para o terreno em agosto e deverá demorar um ano, revelou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N).

Num esclarecimento enviado à agência Lusa, a CCDR-N avança que "a segunda fase de remoção (...) já está em execução, tendo em conta que os contratos para a execução da obra, fiscalização e acompanhamento técnico-científico já se encontram celebrados" e que a sua execução no terreno começará no próximo mês.

"A intervenção no terreno terá início já no mês de agosto e as entidades envolvidas estão fortemente empenhadas na execução deste projeto, cuja conclusão se estima que possa acontecer em agosto do próximo ano", lê-se na nota da CCDR-N.