O antigo deputado da Renamo (oposição) Sandura Ambrósio, acusado de conspiração, negou hoje em tribunal que esteja envolvido no recrutamento de jovens para o grupo de dissidentes acusado de protagonizar ataques armados no centro de Moçambique.

"Tudo é uma pura e franca mentira", disse Sandura Ambrósio, durante o julgamento no Tribunal Judicial do Dondo, província de Sofala, centro de Moçambique.

O MP moçambicano considera que o antigo deputado da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo) terá apoiado financeiramente a autoproclamada Junta Militar, responsável, segundo as autoridades, pelos ataques armados que já mataram pelo menos 24 pessoas no centro do país.