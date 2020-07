Actualidade

Um estudo liderado pelo paleoantropólogo João Zilhão concluiu, a partir de escavações arqueológicas em Torres Novas, que as populações humanas da Península Ibérica já dominavam há 400 mil anos as tecnologias que permitiam controlar o uso do fogo.

O estudo, publicado na revista científica Scientific Reports, foi conduzido por uma equipa de investigadores do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa e resulta de escavações feitas na Gruta da Aroeira, em Torres Novas, entre 2013 e 2017.

Em declarações à Lusa, o paleoantropólogo João Zilhão disse que o trabalho "comprova, num caso em que a datação é absolutamente segura e, para os parâmetros do período, muito precisa, que há 400.000 anos as populações humanas da Península Ibérica dominavam as tecnologias ligadas ao uso controlado do fogo".