Actualidade

A obra de abertura do canal na Baixa de Coimbra, no âmbito da adaptação do ramal da Lousã a autocarros elétricos ('metro bus'), vai ser adjudicada por mais de 3,2 milhões de euros, foi hoje anunciado.

A administração da Metro Mondego (MM) deliberou hoje adjudicar à empresa Veiga Lopes "a empreitada de abertura do canal na Baixa de Coimbra, que permitirá a execução da Linha do Hospital do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM)", afirma uma nota da empresa enviada hoje à agência Lusa.

"A abertura desta via estruturante, que ligará a frente de rio [Mondego] à Rua da Sofia", envolve um investimento da ordem dos três milhões e 249 mil euros, mais IVA (imposto sobre o valor acrescentado), refere a MM.