Actualidade

A direção da bancada do PS pondera votar a favor da revisão da lei da gestão do espaço marítimo nacional, mas vários deputados socialistas manifestam-se contra um diploma que consideram inconstitucional, contrariando o princípio da soberania nacional.

O processo de revisão da lei de bases do ordenamento e da gestão do espaço marítimo nacional partiu de numa iniciativa da Assembleia Legislativa Regional dos Açores e foi já aprovado hoje em sede de espacialidade na Assembleia da República.

Este diploma estará em discussão na reunião de quinta-feira de manhã do Grupo Parlamentar do PS, horas antes de ser sujeito a votação final global no último plenário da presente sessão legislativa.