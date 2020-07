Actualidade

O arbitro Fábio Veríssimo vai dirigir pela primeira vez um dérbi entre Benfica e Sporting, no jogo da 34.ª jornada e última da I Liga portuguesa de futebol, revelou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O árbitro, de 37 anos, da Associação de Futebol de Leiria, que esta temporada testou positivo à covid-19 por duas vezes, terá como assistentes no Estádio da Luz, no sábado, a partir das 21:15, Pedro Mota e Pedro Martins, o quarto árbitro será André Narciso, enquanto o vídeoárbitro (VAR) vai ficar entregue a Rui Costa.

À mesma hora, a receção do Sporting de Braga ao campeão nacional FC Porto vai ser dirigida por Jorge Sousa, da Associação de Futebol do Porto, juntamente com Sérgio Jesus e Nuno Manso (assistentes). Cláudio Pereira foi escolhido para 4.º árbitro e Bruno Esteves estará no VAR.