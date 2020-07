Actualidade

A CGTP exigiu à ministra do Trabalho a correção urgente do esclarecimento emitido sobre o pagamento das férias em situação de 'lay-off', porque considera que os trabalhadores têm direito à retribuição total no período de férias.

A central sindical enviou na terça-feira uma carta à ministra Ana Mendes Godinho onde "rejeita veementemente a orientação divulgada no 'Esclarecimento da DGERT e ACT - Férias Gozadas durante o período de aplicação do lay-off'".

Na missiva a CGTP exigiu do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a "correção urgente" do esclarecimento emitido em 30 de junho pela Direção Geral do Emprego e Relações de Trabalho (DGERT) e pela Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).