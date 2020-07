Actualidade

O Tribunal de Primeira Instância São Tomé e Príncipe anunciou hoje o adiamento, sem nova data, do julgamento do assassínio da luso-são-tomense Catarina Santos, em março passado.

Em declarações hoje à Lusa, o presidente do Tribunal de Primeira Instância, Francisco Silva anunciou ainda o adiamento do naufrágio do navio Anfitriti, ocorrido na ilha do Príncipe, em 25 de abril de 2019, justificando estas decisões com a falta de meios para a realização dos julgamentos.

Referindo-se ao assassínio da luso-são-tomense, a mesma fonte disse que "o crime ocorreu em Lembá, (norte da ilha de São Tomé) e o tribunal competente para julgar o processo tem que ser o tribunal de Lembá, mas os serviços prisionais que devem levar o preso para o tribunal dizem que não têm meios de transporte para o fazer".