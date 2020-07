Covid-19

O festival Iminente volta a realizar-se este ano no Panorâmico de Monsanto, em Lisboa, "num formato alternativo", devido à pandemia de covid-19, e vai expandir-se para quatro territórios diferentes da cidade.

De acordo com uma proposta da Câmara Municipal de Lisboa, a que agência Lusa teve hoje acesso e que está agendada para a reunião privada de quinta-feira, "perante a atual situação de pandemia, a edição de 2020 do Festival Iminente será realizada em termos diferentes do habitual na medida em que será adaptada às condicionantes de segurança sanitária para a prevenção da propagação do vírus covid-19".

O documento visa aprovar o protocolo a celebrar entre a Câmara de Lisboa e a Iminente - Produções, Música e Arte, assim como a transferência pelo município de 250 mil euros para a realização do evento.