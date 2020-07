Actualidade

A CGTP apelou hoje à intervenção do Governo para encontrar soluções para os pais que foram obrigados pelas empresas a antecipar as férias e agora não têm onde deixar os filhos menores.

"Apelamos a uma intervenção urgente por parte do Ministério que V. Exa. tutela no sentido de encontrar as respostas adequadas a estas situações de emergência de pais e crianças", disse a Intersindical numa carta enviada à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

Segundo a central sindical, "muitas mães e pais trabalhadores foram confrontados com férias forçadas pelas entidades patronais, antes de maio, no início da pandemia [de covid-19]", e agora têm de trabalhar em agosto, "mês em que teriam as suas férias habituais para conciliar com as responsabilidades familiares e deparam-se com os estabelecimentos de ensino ou de apoio encerrados e sem ter onde deixar os filhos menores".