Covid-19

O ministro do Turismo cabo-verdiano alertou hoje que o setor turístico, que representa 25% do Produto Interno Bruto, só retomará em 2023 os níveis anteriores à pandemia de covid-19, cenário que o Governo vê "com preocupação".

"Obviamente que nós teremos uma quebra substancial ao nível dos turistas que vão entrar em Cabo Verde neste ano e no próximo ano. E os números dizem-nos que só em 2023 é que poderemos almejar voltar aos números de 2019", começou por assumir o ministro Carlos Santos, ao intervir numa conferência promovida pelo grupo parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD, no poder), de preparação para o debate sobre o estado da Nação, em 31 de julho.

Em 2019, Cabo Verde registou um recorde de 819 mil turistas e a meta do Governo era chegar ao milhão de turistas anuais a partir de 2021, cenário drasticamente alterado com a pandemia de covid-19, com o arquipélago fechado a voos internacionais desde 19 de março e pelo menos até agosto.