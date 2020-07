Covid-19

O Presidente do México desvalorizou na quarta-feira a importância do uso de máscara para combater a pandemia de covid-19, que já fez 41.190 mortos no país.

As declarações de Andrés Manuel López Obrador surgiram um dia depois de o secretário do Tesouro daquele país ter defendido o uso de máscara para travar a progressão da doença e reativar a economia, com o Presidente mexicano a considerar que isso seria "desproporcionado".

"Se a máscara fosse uma opção para a reativação da economia, passaria a usá-la imediatamente", disse López Obrador, citado pela agência de notícias Associated Press (AP). "Mas não é assim. Eu sigo as recomendações dos médicos, dos cientistas", acrescentou o governante, de 66 anos.