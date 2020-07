Actualidade

O Governo australiano estimou hoje uma perda de 3,75% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020, pela primeira vez em quase três décadas de crescimento contínuo.

De acordo com o chefe do gabinete do Tesouro, Josh Frydenberg, o país registou o maior défice orçamental da sua história, estimado em cerca de 85,8 mil milhões de dólares australianos (52,9 mil milhões de euros), durante o ano fiscal que terminou em 30 de junho.

O Governo australiano prevê ainda no próximo ano fiscal um défice orçamental de 184,5 mil milhões de dólares australianos (113,797 mil milhões de euros).