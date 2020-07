Actualidade

O antigo líder parlamentar do PSD Hugo Soares manifestou hoje "mágoa" por ver o PSD "não apenas conotado mas como o impulsionador" do fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, alteração que classificou como "retrocesso democrático".

"Infelizmente não é preciso ir à Hungria ou à Polónia, de quem por estes dias tanto se falou, para ver como a maturidade democrática é desafiada pelo populismo mais irresponsável", criticou Hugo Soares, numa posição escrita enviada à Lusa.

Para o antigo deputado social-democrata, o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, aprovado na especialidade apenas por PS e PSD e que irá hoje a votação final global em plenário, significa "um retrocesso democrático que menoriza o parlamento e as instituições".