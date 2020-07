Moçambique/Ataques

A Comissão Política da Frelimo, partido no poder em Moçambique, exortou hoje as populações das regiões norte e centro do país a denunciarem "ações terroristas e dos homens armados", colaborando com as Forças de Defesa e Segurança (FDS).

Num comunicado que divulgou no final da sua sessão semanal, a Comissão Política da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) apelou à vigilância das populações da província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, face à ação de grupos armados na região.

Aquele órgão do partido no poder também insta as populações das províncias de Sofala e Manica, centro, a manterem-se atentas às ações armadas da Junta Militar da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo).