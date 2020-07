Covid-19

Os cônsules de Angola e Moçambique disseram hoje à agência Lusa que a China continental e Macau têm sido parceiros estratégicos no combate à pandemia.

Têm tido uma "contribuição bastante valiosa, muito importante mesmo, Macau em particular, através do Fórum Macau, contribuiu com alguns donativos em termos de material de prevenção, bem como a República Popular da China, através do Governo central", afirmou o cônsul-geral de Moçambique em Macau.

"Penso que têm sido parceiros estratégicos neste combate à pandemia", resumiu Rafael Custódio Marques.