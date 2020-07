Actualidade

A Juventude Social-Democrata (JSD) realiza este fim de semana o seu Congresso 'online' para escolher o futuro líder da estrutura, com os candidatos Alexandre Poço e Sofia Matos a disputarem os votos dos cerca de 600 delegados.

Habitualmente, a votação decorre presencialmente, no último dia do Congresso, mas a pandemia de covid-19 levou a 'jota' - estrutura autónoma do PSD - a fazer alterações no modelo habitual, numas eleições que chegaram a estar previstas para abril para disputar a sucessão da deputada Margarida Balseiro Lopes.

O XXVI Congresso Nacional da JSD vai decorrer entre sexta-feira e domingo por via telemática (à distância).