Actualidade

Os media na Europa enfrentam múltiplas ameaças, como o aumento do assédio a jornalistas, nomeadamente por políticos, a crescente incerteza económica e a esfera do 'online' a falhar o reforço do pluralismo, segundo o estudo Media Pluralism Monitor (MPM2020).

O Instituto Universitário Europeu (European University Institute - EUI, em inglês) divulgou hoje o seu novo relatório, que foi atualizado para a Era Digital com a inclusão de vários indicadores e variáveis relacionadas com a transformação digital da comunicação social.

"O estudo confirma a tendência observada no setor dos media nos últimos anos: os jornalistas são cada vez mais vítimas de assédio, a sustentabilidade da indústria de notícias está em risco por toda a Europa, enquanto o papel de guardião ['gatekeeping'] das plataformas digitais está em ascensão", lê-se no comunicado sobre o estudo.