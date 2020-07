Actualidade

A operadora do jogo em Macau Sands China anunciou hoje prejuízos de 549 milhões de dólares (473 milhões de euros) no segundo trimestre, devido ao impacto causado pela pandemia da covid-19.

A Sands China informou ainda que o total das receitas diminuíram 98,1% em relação a igual período do ano passado, arrecadando apenas 40 milhões de dólares (34,5 milhões de euros).

Já as perdas no EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) atingiram os 312 milhões de dólares (269 milhões de euros), menos de metade do resultado homólogo verificado em 2019.