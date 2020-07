Actualidade

O lucro do Bank Millennium caiu 79% no primeiro semestre para 72 milhões de zlótis (16,2 milhões de euros) em termos homólogos, anunciou hoje a instituição polaca detida em 50,1% pelo BCP.

Tendo em conta apenas o segundo trimestre, os lucros do banco polaco liderado pelo BCP desceram 70% para 54 milhões de zlótis (12 milhões de euros).

Excluindo itens não habituais, o resultado líquido atingiu 394 milhões de zlótis (89,1 milhões de euros) no primeiro semestre e 204 milhões de zlótis (46,1 milhões de euros) no segundo trimestre, um aumento de 8% no primeiro semestre e uma redução de 14% no segundo trimestre, em termos homólogos.