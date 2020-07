Covid-19

O Banco Africano de Desenvolvimento aprovou o primeiro empréstimo de sempre à África do Sul, o país mais afetado pela covid-19, com mais de metade dos casos no continente, de 288 milhões de dólares.

"O empréstimo de aproximadamente 288 milhões de dólares [248 milhões de euros] insere-se no pacote de 10 mil milhões de dólares [8,6 mil milhões de euros] de ajuda, vai financiar o Programa de Apoio e Resposta à Covid-19, e representa o primeiro apoio orçamental de sempre do BAD ao país", lê-se num comunicado divulgado pelo banco com sede em Abidjan.

O anúncio da ajuda no valor de quase 250 milhões de euros surge nas vésperas da decisão que o Fundo Monetário Internacional tomará, na segunda-feira, sobre o pedido de ajuda das autoridades sul-africanas, no valor de 4,2 mil milhões de dólares (3,6 mil milhões de euros), comprovando a extensão das dificuldades do país.