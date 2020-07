Covid-19

A Comissão Europeia considera que a crise gerada pela covid-19 revelou um "problema democrático" para os meios de comunicação social na Europa, nomeadamente pela diminuição das receitas, vincando que "a pressão económica não pode tornar-se em pressão política".

"A crise da covid-19 salientou o papel crucial dos jornalistas, que têm estado na linha da frente, pondo por vezes a sua saúde em risco e trabalhando em condições muito difíceis, mas a crise também revelou [...] uma descida nas receitas e isto não só é um problema económico, como também um problema democrático", declarou a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta dos Valores e Transparência, Vera Jourova, falando com alguns meios de comunicação social europeus, incluindo a agência Lusa.

Em reação ao estudo Media Pluralism Monitor hoje divulgado - que indica que os media na Europa enfrentam múltiplas ameaças, como o aumento do assédio a jornalistas, nomeadamente por políticos, a crescente incerteza económica e a esfera dos 'online' a falharem o reforço do pluralismo -, Vera Jourova notou que tais dificuldades foram "amplificadas com a crise" gerada pela pandemia, embora existissem antes.