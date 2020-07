Actualidade

Portugal recebeu, em 2019, 24,6 milhões de turistas não residentes, um crescimento de 7,9% face ao ano anterior (depois do aumento de 7,5% em 2018), segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Espanha manteve-se como o principal mercado emissor, com uma quota de 25,5%, tendo registado um crescimento de 8,2% em 2019 (depois da subida de 8,9% em 2018) e contribuiu com cerca de 26,1% para o acréscimo total no número de turistas chegados.

Os turistas do Reino Unido (15,4% do total) aumentaram 7,6% e as chegadas de turistas de França (com uma quota de 12,6%) cresceram 2,1%, com este país a perder alguma representatividade (-0,7 pontos percentuais).