Actualidade

A Assembleia da República aprovou hoje a audição parlamentar do presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa, na sequência da morte de mais de 70 animais em dois abrigos do concelho durante um incêndio.

O requerimento do partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) foi aprovado hoje na Comissão de Agricultura e Mar, apenas com a abstenção do PCP.

De acordo com o partido, o autarca socialista deverá ser ouvido em 30 de julho, mas a data ainda está sujeita a confirmação.