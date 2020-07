Actualidade

A associação ambientalista Zero criticou hoje a sugestão do Ministério da Educação para que as escolas recorram ao regime de 'take-away' no próximo ano letivo, considerando "uma aberração do ponto de vista da sustentabilidade".

"A ZERO considera a simples ponderação de refeições em regime 'take-away' de forma generalizada uma aberração do ponto de vista da sustentabilidade e uma demonstração da incapacidade que largos setores da sociedade portuguesa ainda têm para compreender que a crise pandémica está longe de ser a única crise que temos que enfrentar", escrevem em comunicado.

No documento conjunto da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), da Direção-Geral da Educação (DGE) e da Direção-Geral da Saúde (DGS) que define as orientações para o próximo ano letivo é proposto às escolas o recurso a este regime para servir as refeições aos alunos, numa tentativa de reduzir o risco de contágio em período de pandemia da covid-19.