Actualidade

A American Airlines anunciou hoje que perdeu 2,07 mil milhões de dólares (1,78 mil milhões de euros) no segundo trimestre, o que atribuiu à queda nas viagens aéreas causada pela pandemia de covid-19.

Entre abril e junho de 2019, a companhia aérea tinha alcançado um lucro de 662 milhões de dólares.

O volume de negócios da companhia aérea no segundo trimestre deste ano, que coincidiu com as medidas de confinamento adotadas para travar a pandemia, caiu 86% para 1,62 mil milhões de dólares, indicou a American Airlines em comunicado.