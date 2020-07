Actualidade

O deputado do PSD e candidato à liderança da JSD Alexandre Poço anunciou hoje que já informou Rui Rio de que votará contra o fim dos debates quinzenais, considerando que "menos debate é menos democracia".

"Informei hoje o presidente do Grupo Parlamentar do PSD que votarei contra o fim dos debates quinzenais. Acredito firmemente que menos debate é menos escrutínio. Menos debate é menos política. Menos debate é menos democracia. O meu voto é um ato refletido e de consciência", escreveu Alexandre Poço na sua página na rede social de Facebook.

Este é já o terceiro deputado do PSD a anunciar que votará hoje contra este artigo incluído na revisão do regimento da Assembleia da República, depois de a líder da JSD Margarida Balseiro Lopes e Pedro Rodrigues terem manifestado idêntica posição e apelado ao levantamento da disciplina de voto alegando que o assunto nunca foi debatido no grupo parlamentar.