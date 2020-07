Hells Angels

A leitura do despacho instrutório do processo Hells Angels, que irá determinar se os 84 arguidos vão a julgamento, ficou hoje marcada pelo juiz Carlos Alexandre para 08 de outubro, indicou à Lusa fonte ligada ao processo.

A marcação da data foi feita no final das sessões do debate instrutório que se iniciou na passada segunda-feira, com o Ministério Público a defender a ida a julgamento de todos 84 arguidos, sustentando que praticaram os vários crimes constantes na acusação, incluindo associação criminosa.

Caso Carlos Alexandre decida levar a julgamento os arguidos, o procurador já propôs ao juiz que agrave as medidas de coação aos arguidos que venham a ser pronunciados.