Covid-19

Um estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) defendeu hoje a atribuição de um subsídio temporário de rendimento básico, através de entregas em dinheiro, para aliviar a crise económica em 132 países em desenvolvimento.

"A aceleração dos casos de covid-19 nos países em desenvolvimento revela os efeitos potencialmente devastadores da perda de emprego e da quebra de rendimento; as transferências incondicionais de emergência de dinheiro podem mitigar os piores efeitos imediatos da crise da covid-19 nos agregados familiares mais pobres que não têm acesso a assistência social ou seguros", argumentam os autores George Gray Molina e Edwardo Ortiz-Juarez.

O estudo 'Rendimento Básico Temporário, Protegendo as Populações Pobres e Vulneráveis nos Países em Desenvolvimento', hoje colocado na página do PNUD, argumenta que esta iniciativa "é possível e pode fazer parte de uma conversação mais abrangente sobre como construir sistemas de proteção social mais abrangentes que tornem os pobres e os quase pobres mais resilientes às crises económicas no futuro".