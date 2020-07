Actualidade

A líder parlamentar do PS afirmou hoje que "há uma maioria expressiva" e um "compromisso" da bancada socialista com o apoio à proposta da sua direção sobre debates com o primeiro-ministro na votação final global desta tarde.

Ana Catarina Mendes transmitiu este recado em declarações aos jornalistas, na Assembleia da República, depois de o Grupo Parlamentar do PS ter chumbado uma proposta do antigo ministro socialista Jorge Lacão para consagrar no Regimento da Assembleia da República a realização de debates mensais com a presença do primeiro-ministro.

Na reunião da bancada socialista, a proposta de Jorge Lacão obteve 30 votos a favor, 54 contra e uma abstenção.