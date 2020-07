Actualidade

O antigo líder socialista José Sócrates considerou hoje "absolutamente inesperado" o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro e admitiu que este passo decorre de uma "antiquíssima ideia" dos malefícios da política e da desordem do parlamentarismo.

José Sócrates desempenhava as funções de primeiro-ministro e de líder de um PS com maioria absoluta na Assembleia da República em 2007, quando os debates quinzenais com o chefe do Governo foram aprovados no parlamento.

Questionado pela agência Lusa sobre a ideia de PS e PSD acabarem agora com os debates quinzenais com a presença do primeiro-ministro na Assembleia da República, José Sócrates, classificou essa decisão como "absolutamente inesperada".