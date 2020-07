Actualidade

A gestão quotidiana da crise da covid-19 leva os emigrantes portugueses em França a hesitarem entre o método de transporte, mas também numa possível deslocação a Portugal o que prejudica o negócio de quem vive deste tipo de viagens.

"As coisas estão um pouco confusas. Há a vontade de viajar por parte das pessoas, mas muita gente ainda nem marcou férias e agora estão a começar a acordar. Antes as reservas começavam em maio, agora recebemos chamadas uma semana antes", revelou João Paulo Sá, sócio e gerente da empresa Top Evasion, em declarações à Agência Lusa.

A Top Evasion assegura há mais de 10 anos uma linha regular semanal de autocarro entre França e Portugal. Parada durante o confinamento, esta empresa portuguesa que opera também em terras gaulesas retomou as viagens a 22 de maio e no mês de julho tem levado os autocarros no máximo da capacidade atual - dois terços da lotação máxima.