Actualidade

O governo são-tomense anunciou hoje que assinou um memorando de entendimento com a ANA - Aeroportos de Portugal que "vai permitir a concretização de melhorias" na gestão do aeroporto de São Tomé.

Em comunicado do Conselho de Ministros hoje divulgado, o executivo são-tomense sublinha que depois de um ano de negociações, a ANA vai intervir em duas fases, a primeira em trabalhos de diagnósticos da situação atual do aeroporto, passando-se depois à "concretização de soluções de melhorias".

"A assinatura deste memorando representa, mais uma ação credível do país, na perspetiva de conclusão do processo de retirada do aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe da lista negra, respondendo, desta forma, a uma das exigências" organização internacional que tutela o tráfego aéreo, refere o comunicado do conselho de ministros.