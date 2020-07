Actualidade

Mais de 500 guerrilheiros da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal força de oposição, entregaram as armas no âmbito da Desmobilização, Desarmamento e Reintegração (DDR), no quadro do acordo de paz, disse hoje o presidente do partido.

"O empenho e entrega da liderança e dos combatentes da Renamo, do Chefe de Estado [Filipe Nyusi] e da Comunidade Internacional tem contribuído para avanços no processo", declarou Ossufo Momade, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

Depois de um arranque simbólico em julho do último ano, o DDR esteve paralisado durante vários meses, tendo sido retomado em 04 de junho deste ano, com a ambição de abranger 5.000 membros do braço armado do maior partido da oposição em Moçambique.