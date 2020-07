Covid-19

O Fundo Africano de Desenvolvimento anunciou hoje a disponibilização de 138 milhões de dólares para ajudar Moçambique, Maláui, Madagáscar e São Tomé e Príncipe a combaterem a pandemia de covid-19.

O Fundo Africano de Desenvolvimento, a entidade no âmbito do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) vocacionada para ajudar os países mais pobres, vai disponibilizar a Moçambique 36,85 milhões de euros, enquanto São Tomé e Príncipe beneficiará de 9,21 milhões de euros, de acordo com uma nota do BAD enviada hoje à Lusa, num total de 118 milhões de euros que incluem também Maláui e Madagáscar.

"Ao abrigo do pacote financeiro, conhecido como o Programa de Apoio e Resposta Multi-País à Covid-19, foram acordadas medidas com os governos que incluem o fortalecimento dos sistemas de saúde para lidar com o aumento das hospitalizações e aumento dos testes, a expansão dos sistemas de proteção social para proteger as populações mais vulneráveis e para a entrega de dinheiro às micro, pequenas e médias empresas", adianta a nota desta instituição.