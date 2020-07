Incêndios

A Proteção Civil alertou para o aumento do risco de incêndios, a partir de hoje, para níveis "máximo ou muito elevados" nas regiões do Norte, Centro, Vale do Tejo, Alentejo e Algarve e para "elevado" no restante território do Continente.

Numa aviso à população, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) indica que são esperadas "condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios rurais", em especial nas regiões do Centro e Sul do país, devido à previsão de tempo e seco para as próximas 48 horas.

A ANEPC lembra também que as condições meteorológicas são "propícias a ocorrências de comportamento errático dos incêndios, em especial a partir da noite de hoje".