Actualidade

As Forças de Defesa e Segurança anunciaram hoje que abateram cinco guerrilheiros da autoproclamada Junta Militar da Renamo durante uma operação de perseguição ao grupo numa base em Dombe, Manica, centro de Moçambique.

Na operação, que surge em resposta a sequência de assaltos a postos de saúde e estaleiros de empresas na região, as Forças de Defesa e Segurança moçambicanas apreenderam três armas Ak-47 e sete carregadores, disse Mário Arnaça, porta-voz do comando provincial da polícia de Manica, em conferência de imprensa.

"Para responder as movimentações dos homens armados da Junta Militar da Renamo em Dombe, as Forças de Defesa e Segurança redimensionaram os seus planos operativos e houve aumento de patrulha que culminou com o combate com aquela força", disse Mário Arnaça.