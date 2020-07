Actualidade

O ministro dos Transportes alemão, Andreas Scheuer, anunciou hoje que ele e os seus homólogos europeus chegaram a acordo sobre padrões comuns para proteger a saúde dos viajantes no tráfego aéreo, para garantir "segurança, clareza e confiança".

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, as novas regras incluem o uso obrigatório de uma máscara para crianças acima de seis anos de idade, a intensificação dos serviços de limpeza, as informações aos passageiros em vários idiomas e o respeito pelas distâncias de segurança no aeroporto, incluindo durante o processo de 'check-in'.

Segundo Andreas Scheuer, os restantes ministros europeus com a pasta dos Transportes aceitaram as propostas da Alemanha - que ocupa a atual Presidência do Conselho da União Europeia - na quarta-feira, na véspera de uma conferência digital sobre o futuro do setor aeronáutico em tempos de pandemia.