Actualidade

O parlamento aprovou hoje uma saudação pelo centenário do nascimento da fadista Amália Rodrigues, apresentado pelo presidente da Assembleia da República, e ouviu-se na sala de sessões o fado "Com Que Voz", momento que culminou com aplausos.

"Em especial à Fundação Amália Rodrigues, agradeço em meu nome e da Assembleia da República o pequeno vídeo que será transmitido em seguido", afirmou Eduardo Ferro Rodrigues, que agradeceu ainda "a inspiração" das deputadas Joana Mortágua (BE) e Ana Rita Bessa (CDS-PP).

O fado "Com Que Voz", com letra de Luís de Camões e música de Alain Oulman, foi acompanhado pela projeção de várias imagens da vida de Amália Rodrigues (1920-1999), uma homenagem que aconteceu com a presença, nas galerias, de familiares da fadista, de representantes da Fundação Amália Rodrigues e do coordenador do grupo de trabalho para as comemorações do centenário.