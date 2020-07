Covid-19

A GNR registou este ano 167 autos por contraordenação por prática de campismo ou caravanismo, bem como qualquer forma de pernoita, fora dos locais para tal destinados, 89 dos quais em Faro.

Numa resposta enviada hoje à agência Lusa, a Guarda Nacional Republicana esclareceu que no corrente ano, até à presente data, foram levantados 167 autos por contraordenação no decorrer de várias fiscalizações a nível nacional.

Faro foi o distrito com mais autuações, com 89, seguido de Setúbal, com 53, Beja (20), Leiria (2) e Braga, Castelo Branco e Portalegre, com uma cada.