Actualidade

O Tribunal de Faro decidiu hoje que os 21 migrantes intercetados na Ilha do Farol, em Faro, vão ser conduzidos à prisão do Linhó, em Cascais, por falta de espaço nas instalações temporárias do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Segundo um comunicado do SEF, o tribunal, "perante o esgotamento da capacidade de instalação dos centros de instalação temporária do SEF, determinou que os cidadãos sejam conduzidos ao Estabelecimento Prisional do Linhó, onde aguardarão os trâmites do processo de afastamento que lhes vier a ser instaurado".

Os 21 migrantes, oriundos de Marrocos, foram intercetados já no areal da Ilha do Farol, pelas 19:45 de terça-feira, tendo depois ficado à guarda das GNR e do SEF e sido transferidos para um pavilhão desportivo em Olhão, também no Algarve.