Actualidade

A direção da bancada parlamentar do PSD informou hoje os deputados entender que se aplica a disciplina de voto nas votações sobre a redução dos debates com o primeiro-ministro, embora haja "o direito de discordar".

Num email enviado aos deputados da bancada a que a Lusa teve acesso, a direção do grupo parlamentar do PSD, liderado pelo presidente do partido, Rui Rio, diz estar a responder à "hipótese de levantamento da disciplina de voto sobre as alterações propostas ao Regimento da Assembleia da República relacionadas com os debates quinzenais".

"A matéria em apreço - a redução da frequência dos debates em exclusivo com o primeiro-ministro - é matéria sobre a qual existe o direito de discordar, mas não é matéria que justifique a não aplicação da disciplina de voto", refere o mail, assinado pela direção do grupo parlamentar.